Coupe du monde au Qatar : comment va fonctionner la climatisation dans les stades ?

Prenons exemple sur le stade Al Janoub, à Doha, qui accueillera le premier match des Bleus et d'une capacité de 40.000 personnes. La BBC Afrique s’est largement penchée sur le dispositif installé et pensé par un ingénieur, le docteur Saud Abdulaziz Abdul Ghani. À partir d’animations, elle montre comment l’air chaud va circuler sous le stade, via des tuyaux remplis d’eau glacée, et former une couche d'air à l'intérieur. L’ensemble du système de refroidissement de l'eau, lui, se situe 80 km plus loin, dans une centrale solaire tout juste construite.

Dans les tribunes, l’air arrivera par des bouches d’aération installées sous chaque siège et sur le terrain, de l’air froid sera introduit par de grandes buses. La température sera comprise entre 18 °C et 24 °C et l’air froid maintenu à deux mètres du sol, explique le docteur Saud Abdulaziz Abdul Ghani, aussi surnommé "Dr Cool", dans une vidéo promotionnelle sur YouTube. L’ingénieur y vante les mérites de son système, destiné à être un "héritage" pour le Qatar et réutilisé une fois la compétition finie.