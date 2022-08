Le rappeur Gims interprète l'un des hymnes de la Coupe du monde au Qatar

Un premier hymne officiel, Hayya Hayya (Better Together) interprété par la chanteuse américaine de R&B Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido, star de l'afrobeat et la Qatarienne Aisha, avait été diffusé en avril. La Coupe du monde au Qatar, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, sera la première à se tenir dans un pays arabe. L'hymne le plus connu d'un Mondial reste Waka Waka (This Time for Africa) chanté par Shakira et le groupe sud-africain Freshlyground, musique officielle de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.