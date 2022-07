Canicule : le mercure a dépassé 40°C au Royaume-Uni, un record historique

Des militants écologistes du groupe Extinction Rebellion ont brisé, mardi matin, des vitres de News UK, qui édite notamment le tabloïd The Sun, pour protester contre le traitement de la canicule dans certains médias. "The Sun a choisi de mettre en une des images de femmes en bikinis, de plages et d'enfants heureux avec des glaces", a dénoncé le groupe. Un autre tabloïd, le Daily Express, a titré lundi "Ce n'est pas la fin du monde, stay cool and carry on" (restez au frais et continuez).