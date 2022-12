Français détenus en Iran : Emmanuel Macron dénonce les "mensonges" des autorités

"J’ai mis une pression très ferme sur le président iranien afin que leurs droits soient respectés et que les visites consulaires soient possibles. Mais surtout, qu’on obtienne au plus vite leur libération", a encore martelé Emmanuel Macron. Il y a trois semaines, le chef de l'État avait déjà condamné "l'agressivité croissante" de l'Iran à l'égard de la France. La tension a grimpé entre les deux pays alors que la France a, à plusieurs reprises, exprimé son soutien aux manifestants iraniens et condamné la "répression en cours" ainsi que les "atteintes multiples aux libertés fondamentales".

Jeudi 1er décembre, Paris avait ainsi déploré la convocation de son ambassadeur à Téhéran au ministère iranien des Affaires étrangères, en réaction à l'adoption par l'Assemblée nationale, le 28 novembre, d'une résolution "apportant le soutien de l'Assemblée nationale au mouvement pour la liberté en Iran".