Français détenus en Iran : les familles dénoncent des "conditions inhumaines"

Au lendemain de la diffusion d'une vidéo "d'aveux" dénoncée par Paris, les familles du couple de Français arrêtés en Iran depuis cinq mois ont alerté ce vendredi sur des "conditions inhumaines de détention [...] pour des motifs fallacieux", avec une "pression psychologique inimaginable".

"Nous sommes dévastés, épuisés et terrifiés", écrivent dans un communiqué transmis à l'AFP les familles de Jacques Paris et Cécile Kohler, affirmant être "sans aucune nouvelle" de leurs proches, redoutant qu'ils ne soient "maintenus à l'isolement avec comme seul contact humain celui de leurs geôliers et interrogateurs". Le couple est "privé d'avocats et l'accès consulaire leur est sans cesse refusé", indique également le communiqué. Les deux Français avaient été arrêtés en mai dernier à un moment où l'Iran était le théâtre de manifestations d'enseignants qui réclamaient des réformes pour une revalorisation de leurs salaires et appelaient à la libération de collègues arrêtés lors de précédentes mobilisations.