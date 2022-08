Français en Syrie : des avocats demandent plusieurs rapatriements en urgence

"Sa vie est menacée. Les soussignés enjoignent le gouvernement de procéder au rapatriement en urgence de cet enfant et de sa famille". Dans un communiqué et auprès de l’AFP, des avocats ont demandé ce vendredi aux autorités françaises des rapatriements d'urgence de plusieurs personnes gravement malades. Elles sont actuellement détenues dans le camp kurde de Roj en Syrie. L'état de santé d'un des enfants mineurs d'Estelle K., "partie en Syrie avec ses trois enfants mineurs et son époux en 2014" et "prisonnière" depuis 2017, est "extrêmement alarmant".