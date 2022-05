France-Australie : les relations en voie d'apaisement après la défaite du Premier ministre Scott Morrison ?

La défaite de Scott Morrison aux législatives "me convient très bien", a même déclaré le ministre français sortant des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, à l'occasion de sa passation de pouvoir à la nouvelle cheffe de la diplomatie, Catherine Colonna. "Les actes posés au moment où ils ont été posés étaient d'une brutalité et d'un cynisme", avait insisté Le Drian, "et je serais même tenté de dire d'une incompétence, notoires". Des mots d'une rare agressivité dans la bouche du ministre, qui situent le niveau de la colère de Paris contre Scott Morrison.