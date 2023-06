Giorgia Meloni attendue mardi à l'Élysée

Giorgia Meloni en visite à Paris. La cheffe du gouvernement italien est attendue à l'Élysée, où elle rencontrera Emmanuel Macron. Les deux dirigeants s'efforceront d'apaiser les tensions, vives ces derniers mois entre la France et l'Italie.

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni "aborderont les questions européennes et profiteront de cet entretien pour préparer le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles le jeudi 29 et vendredi 30 juin prochain", selon l'Élysée. Cette rencontre permettra aussi d'évoquer "les relations bilatérales" et "la mise en œuvre du Traité du Quirinal", signé en 2021 et qui structure la relation franco-italienne.