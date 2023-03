Comment expliquer la relation glaciale entre la France et le Maroc ?

Si l'épineux dossier des visas semble en voie de résolution, une autre affaire continue pour sa part de compliquer les relations entre France et Maroc. Révélée par un consortium de médias internationaux, une affaire d'espionnage a mis en exergue la surveillance de quelque 50.000 personnes à travers le monde (femmes et hommes politiques, journalistes, militants des droits humains, etc.) par le biais d'un logiciel espion nommé Pegasus, mis au point par une société israélienne. Plusieurs gouvernements ont été mis en cause, dont celui du Maroc.

En conséquence, le Parlement européen a diligenté une commission d'enquête en avril 2022 pour que ces abus. Les autorités marocaines n'ont pas apprécié d'être mis en cause dans ce dossier, et n'hésitent pas à incriminer Paris. "L’implication des médias et de certains milieux français dans la genèse et la promotion de l’affaire Pegasus ne pouvait pas se faire sans une implication des autorités françaises", glissait encore ces derniers jours à Jeune Afrique une source diplomatique.