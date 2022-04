Licences de pêche post-Brexit : enfin un accord entre Paris et Londres ?

Les demandes de licences pour 150 bateaux ont initialement été rejetées. Partie prenante dans ce conflit maritime, la Commission a fourni l'appui de son service juridique à la France, tandis que les pêcheurs français ont menacé de bloquer les ports français et le tunnel sous la Manche, s'ils n'obtenaient pas plus de licences. En décembre, la France a annoncé qu'elle allait demander à la Commission européenne d'engager une procédure de contentieux post-Brexit contre la Grande-Bretagne pour l'obtention d'un certain nombre de licences de pêche, expliquant qu'il y avait 80 demandes en souffrance.

Les réactions coordonnées des pays occidentaux à l'invasion russe de l'Ukraine ont poussé l'Union européenne et le Royaume-Uni à faire preuve de coopération, au moins sur cette question, les querelles post-Brexit étant reléguées à l'arrière-plan.