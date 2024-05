Plus de 10.000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un record

Depuis le début de l'année, plus de 10.000 personnes ont traversé la Manche pour atteindre le Royaume-Uni. Un nombre record des arrivées clandestines, venant pour la plupart de d'Afghanistan, d'Iran et de Turquie.

Depuis le début de l'année 2024, 10.170 personnes sont parvenues à traverser la Manche et à arriver au Royaume-Uni. Un nombre record enregistré jusqu'à présent, en hausse de plus de 35% par rapport à l'an dernier. La plupart des migrants viennent d'Afghanistan, d'Iran et de Turquie.

Un projet très controversé

"Rishi Sunak prendra des mesures audacieuses pour arrêter les bateaux" de migrants, a insisté le ministre de l'Intérieur, James Cleverly, sur son compte X. Le sujet de l'immigration illégale est au cœur de la campagne des législatives, qui se déroule actuellement au Royaume-Uni. Rishi Sunak a même fait de la lutte contre l'arrivée de migrants en situation irrégulière l'un de ses dossiers prioritaires à la tête du gouvernement britannique. Avec son projet très controversé de renvoi de milliers de demandeurs d'asile vers le Rwanda, le gouvernement espérait dissuader les arrivées clandestines sur son territoire.

Une mesure considérée par certains comme allant "à l'encontre des principes fondamentaux des droits humains". Jeudi 23 mai, le Premier ministre a reconnu que cette loi ne produirait pas d'effets avant le vote et espère, s'il est maintenu à son poste, faire décoller les premiers avions juste après l'élection.