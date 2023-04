Frappes ukrainiennes, incendie à Sébastopol et guerre diplomatique … Le point sur la situation en Ukraine

Six enfants décédés à Ouman. L'opération de recherche et de sauvetage à Ouman s'est terminée dans la soirée de samedi. Au total, 17 personnes ont pu être sorties des décombres d'un immeuble résidentiel bombardé par Moscou dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bilan fait, quant à lui, état de 23 morts, dont six enfants. Deux femmes restent toutefois encore portées disparues ce dimanche. Cette frappe dans un quartier résidentiel a été attribuée à la Russie qui aurait "tenté d'intercepter des unités de réserve ukrainiennes", selon les informations du renseignement britannique. "Il existe une possibilité réaliste que la Russie ait tenté d’intercepter des unités de réserve ukrainiennes et des fournitures militaires récemment fournies à l'Ukraine", a ainsi estimé le ministre de la Défense britannique dans son rapport quotidien.

Varsovie saisit le lycée russe, Moscou promet une riposte. La Pologne a annoncé avoir saisi le bâtiment du lycée russe à Varsovie, un an après la saisie d'un ancien site diplomatique russe offert à Kiev. L'établissement de l'école secondaire russe "appartiendra désormais à la mairie de Varsovie", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère. Un acte aussitôt qualifié d'"illégal" par la Russie qui a promis une riposte. "Bien sûr, une réaction va suivre", a prévenu l'ambassadeur russe en Pologne Sergueï Andreïev, ajoutant que la Russie allait riposter en vertu du "principe de réciprocité".