FreeOlivierDubois : dix mois après, nous n'oublions pas le journaliste français

Nous n'avons plus de nouvelles de lui depuis dix mois. Olivier Dubois, correspondant notamment pour Libération, Le Point et Jeune Afrique, a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao au Mali. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, le journaliste indépendant de 47 ans, vivant et travaillant au Mali depuis 2015, avait annoncé son enlèvement dans une courte vidéo diffusée le 5 mai 2021.

Il y expliquait avoir été kidnappé le 8 avril à Gao, dans le nord du pays, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda.