Histoire, influence, présence en France : qui sont les Frères musulmans ?

Les Frères musulmans sont un mouvement politique sunnite islamiste, fondé en Égypte en 1928 par l'instituteur Hassan al-Banna. D'abord association de bienfaisance, le mouvement se donne rapidement un but politique. Dans le contexte international de l'époque, marqué par la colonisation européenne dans la région et la défaite de l'empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale, les Frères musulmans luttent contre la présence britannique en Égypte et militent pour l'instauration d'un État islamique.

Si la religion est la boussole des Frères musulmans et qu'ils en prônent une vision plutôt conservatrice, ils ne militent pas contre toute modernité ou pour le repli de la société vers des pratiques rigoureuses et anciennes de l'islam, comme le font a contrario les salafistes. Aussi, ils sont ouverts aux interprétations divergentes du Coran. Ils diffusent leur idéologie et construisent leur popularité en s'appuyant sur un grand réseau d'associations, dans le domaine social, culturel ou sportif, s'attirant le soutien des classes populaires.

Dans les années 1940, le mouvement se dote de commandos et se tourne vers la violence politique. Ces derniers multiplient les attentats contre les dirigeants égyptiens ; en représailles, son fondateur est assassiné en 1949 et le mouvement interdit en 1948 puis dissout en 1954. Jusqu'à la mort de Nasser en 1970, les Frères musulmans sont arrêtés par milliers ou entrent dans la clandestinité. En 1971, une amnistie générale est proclamée pour les Frères musulmans par le président Anouar al-Sadate, mais la confrérie rejette les accords de paix passés par ce dernier avec Israël en 1979 et certains de ses membres l'assassinent en 1981.

En 1984, Hosni Moubarak reconnaît aux Frères musulmans le statut d'organisation religieuse mais refuse de les inscrire en tant que parti politique. Qu'à cela ne tienne, ils présentent des candidats aux élections sous l'étiquette d'indépendants, obtenant 20% des sièges au Parlement lors des élections législatives de 2005. En 2011, ils fondent le Parti Liberté et Justice (PLJ), remportent les législatives la même année, et font élire leur candidat, Mohamed Morsi, à la présidence en 2012. Ils sont chassés du pouvoir par l'armée dirigée par al-Sissi en 2013, et la quasi-totalité de leurs dirigeants arrêtés ou condamnés à mort. Depuis, les Frères musulmans ont été déclarés "organisation terroriste", y compris par de nombreux pays arabes et occidentaux, et le PJL dissous.