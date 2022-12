FTX : la chute vertigineuse de Sam Bankman-Fried, le Bernard Madoff des cryptomonnaies

"SBF", son surnom, c'est l'ancien PDG de la plateforme FTX. Deuxième plus grosse plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde avant sa faillite, elle a permis à son créateur de se forger, en seulement quelques années, une réputation de patron à succès. Et devenir le visage des devises virtuelles. Originaire de Palo Alto, en Californie, il a débuté par la voie royale de Wall Street, après des études au Massachusetts Institute of Technology (MIT). En 2017, il lance Alameda Research, une société de trading de cryptomonnaies, et FTX deux ans plus tard. Fort de son succès éclair, il a noué de prestigieux partenariats avec la légende du football américain Tom Brady, la top-modèle brésilienne Gisèle Bundchen, ou encore le comédien Larry David, apparu dans une publicité pour FTX notamment diffusée pendant le Super Bowl.

Cheveux bouclés et touffus, simple T-shirt sombre et bermuda, il faisait partie de ses entrepreneurs à succès que le monde s'arrache. Devenu coqueluche des médias, il était en effet un interlocuteur privilégié pour quiconque cherchait à en savoir plus sur les cryptomonnaies, lui qui a popularisé ces actifs numériques virtuels. Popularisé et défendu. Véritable chevalier blanc de ce secteur parfois à la dérive, il aimait venir à la rescousse de sociétés en difficulté. Il était également considéré comme un généreux philanthrope. Végan revendiqué, il était une figure de proue de cet "altruisme efficace" qu'on trouve chez les grosses fortunes américaines. Derrière cette expression, une doctrine qui consiste à inciter les plus riches à redistribuer leur argent pour des causes qu'ils jugent primordiales. Avant que sa richesse ne s'effondre en quelques jours, le trentenaire avait promis de faire don de la majorité de sa fortune à des causes philanthropiques.