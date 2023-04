Fuite de documents américains classifiés : un risque "très grave" de sécurité, prévient le Pentagone

"Nous ne savons pas qui est responsable de cela. Et nous ne savons pas s'ils ont davantage (de documents) à poster" en ligne, a-t-il déclaré. "Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour nous ? Absolument", a-t-il ajouté, sans se prononcer sur l'authenticité des documents.

Le fait que ces documents circulent en ligne représente "un risque très grave pour la sécurité nationale et peut potentiellement alimenter la désinformation", indiquait plus tôt à la presse un porte-parole du ministère américain de la Défense, Chris Meagher. "Nous continuons d'enquêter sur la façon dont cela est arrivé, ainsi que sur l'ampleur du problème. Des mesures ont été prises pour analyser plus avant la manière dont ce type d'information a été distribuée et à qui." Une enquête pénale distincte a été ouverte par le ministère de la Justice.