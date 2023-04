Fuite de documents américains classifiés : un suspect de 21 ans interpellé

Au terme de plusieurs jours d'enquête, les forces de sécurité américaines ont mis la main sur un suspect. Un employé de la Garde nationale aérienne soupçonné d'avoir divulgué des documents de défense confidentiels a été interpellé, a annoncé jeudi le ministre de la Justice Merrick Garland. La fuite en ligne de ces documents, qui détaillent entre autres les vues de Washington sur la guerre en Ukraine et semblent indiquer une collecte d'informations sur de proches alliés des États-Unis, a fait craindre au Pentagone un "risque très élevé" pour la sécurité nationale du pays.

Le ministère américain de la Justice avait ouvert une enquête pénale après la fuite de ces documents, menant à l'identification d'un suspect, nommé Jack Teixeira. Il "a été interpellé sans incident" et doit comparaître prochainement devant un tribunal de l'État du Massachusetts, dans le nord-est du pays, a affirmé Merrick Garland lors d'une brève conférence de presse, en ajoutant que l'enquête se poursuivait. Il est mis en cause pour "la suppression, la conservation et la transmission non autorisées d'informations classifiées relatives à la défense nationale", a précisé le ministre, cité par le New York Times.