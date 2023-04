Fuite de documents du Pentagone : la taupe sévissait depuis le début du conflit

Pour rappel, le jeune homme de 21 ans est accusé d'avoir fait fuiter des documents classifiés sur Discord, une messagerie pour les amateurs de jeux vidéo. On savait qu'il était notamment actif sur le groupe privé "Thug Shaker Central" qui réunissait 50 membres. C'est là que des informations sensibles ont été identifiées. À partir d'octobre 2022, le suspect a publié ces documents en toute impunité, avant que l'un de ses clichés n'atteigne un compte Telegram pro-russe le 5 avril dernier, comme nous vous l'expliquions ici.

Mais une enquête du New York Times prouve que ses méfaits ont débuté sur un autre groupe Discord. Et ce, dès le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, dès le 25 février 2022, à peine 48 heures après l'invasion de l'Ukraine en comptant le décalage horaire, les premières informations secrètes sur le conflit ont fait leur apparition. Parmi les publications examinées par le prestigieux quotidien américain, une grande partie correspondent à de vraies informations exclusives pour l'époque. On trouve par exemple le récit de négociations sur l'exportation d'armes qui n'ont été rendues publiques qu'un mois plus tard. Ou encore, le 27 mars, un message qui officialisait avant l'heure le retrait des troupes russes de Kiev. Il partageait également des détails sur les victimes russes et ukrainiennes, les activités des agences d'espionnage de Moscou et des mises à jour sur l'aide apportée à l'Ukraine.