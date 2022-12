Fuite sur l'ISS : l'agence spatiale russe reconnaît une "légère" hausse de température

Cet incident suscite toutefois l'inquiétude concernant le vol de retour sur Terre des deux cosmonautes russes et de leur collègue américain Frank Rubio, prévu en mars 2023 à bord du Soyouz. Quatre autres personnes sont actuellement à bord de l'ISS : la Russe Anna Kikina, les Américains Nicole Mann et Josh Cassada, et le Japonais Koichi Wakata. L'ISS constitue l'un des rares champs de coopération encore en cours entre Moscou et Washington depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, déclenchée le 24 février, et les sanctions occidentales qui ont suivi.