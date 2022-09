Nord Stream : 5 questions pour comprendre les enjeux autour des fuites sur les gazoducs

Dans les faits, le terme "Nord Stream" regroupe deux gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique : Nord Stream 1 et Nord Stream 2.

Nord Stream 1 est issu d'un projet lancé en 1997 et a été mis en service en 2012 après six ans de travaux et un investissement estimé à six milliards d'euros. Sa section en mer a été construite et est opérée par une compagnie détenue à 51% par Gazprom et par les Allemands BASF et E.ON. L'infrastructure, longue de 1222 kilomètres, est au cœur des enjeux pour la fourniture du gaz de la Russie vers l'Europe, sur fond de fortes tensions autour de la guerre en Ukraine. Chaque année, ce sont près de 55 milliards de mètres cube de gaz qui transitent par Nord Stream 1. Ces derniers jours, le pipeline était toutefois à l'arrêt. L’Allemagne qui consomme l’équivalent de 95 et 100 milliards de mètres cube de gaz naturel par an, compte à 30% sur des approvisionnements russes. D'autres pays, notamment les Pays-Bas et la République tchèque, reçoivent également du gaz issu de ce pipeline. Nord Stream 1 est donc crucial en Europe.

Nord Stream 2 est un projet lancé en 2018 dont les travaux se sont terminés en 2021 et qui devait venir doubler la capacité de livraison de gaz de la Russie à l'Europe. Le projet a été co-financé par plusieurs groupes énergéticiens européens : outre le Français Engie, OMV, Wintershall Dea, Uniper et Shell ont investi dans cette infrastructure pharaonique qui devait être opérée par Gazprom. Mais l'installation d'une capacité de 55 milliards de mètres cube n'est jamais entrée en service, en raison des tensions persistantes entre l'Union européenne et la Russie, particulièrement autour de la situation en Ukraine et la reconnaissance par la Russie des deux régions séparatistes du Donbass au début de l'année. Sa mise hors service, cette semaine, n'aura pas d'impact sur la livraison de gaz de la Russie vers l'Europe, mais les sabotages présumés dont il a été victime pourraient signer la fin de ce projet.