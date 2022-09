Gazoducs sabotés : la Russie réfute toute responsabilité et interpelle les États-Unis

Les hypothèses se multiplient après les mystérieuses fuites, précédées d'explosion, qui ont frappé les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 lundi en mer Baltique, au large de l'île danoise de Bornholm, entre le sud de la Suède et la Pologne. Alors que les Européens dénoncent un "sabotage", le Kremlin se défend de toute implication et renvoie la responsabilité aux États-Unis, alors que la tension ne cesse de grimper entre Moscou et Washington et ses alliés, sur fond d'escalade de la guerre en Ukraine.

"Il était assez prévisible" que certains mettent la Russie en cause après la découverte de trois fuites massives au niveau des gazoducs, qui ont provoqué de vastes bouillonnements, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Prévisible, stupide et absurde", a-t-il ajouté. Selon lui, Moscou n'aurait eu aucun intérêt à orchestrer un sabotage : ces fuites sont "problématiques pour nous, car les deux tubes sont remplis de gaz (russe) prêt à être pompé, et ce gaz coûte très cher. Maintenant, ce gaz est en train de s'échapper", a-t-il regretté. Hors service à cause de la guerre en Ukraine, ces gazoducs, qui relient la Russie à l'Allemagne, contenaient tout de même du gaz.