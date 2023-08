Fukushima : les premiers rejets de l'eau de la centrale nucléaire ne sont pas nocifs, assure l'AIEA

L'AIEA avait indiqué le 24 août que la concentration en substance radioactive tritium se situait "bien en dessous de la limite opérationnelle de 1500 becquerels (Bq) par litre", niveau lui-même bien inférieur à la norme nationale japonaise pour l'eau tritiée.

Le rejet dans l'océan Pacifique de l'eau de Fukushima a été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et Tokyo assure qu'il sera sans danger pour l'environnement et la santé humaine. Néanmoins, ces rejets suscitent les craintes des pêcheurs japonais et une vive opposition de la Chine. Cette dernière a suspendu ses importations de produits de la mer en provenance du Japon.