Funérailles d'Elizabeth II : les "obsèques du siècle" en Une des journaux français et britanniques

Le monde entier a les yeux rivés sur Londres pour cette journée historique. Onze jours après le décès d'Elizabeth II, à 96 ans, les funérailles nationales de la reine ont lieu ce lundi 19 septembre, après dix jours de deuil marqués par des cérémonies et processions partout dans le pays.

Un événement mondial où sont invités des centaines de chefs et représentants d'État, et des têtes couronnées, et auquel assistent des dizaines de milliers d'anonymes dans la capitale britannique. La presse nationale et internationale, notamment les journaux français, consacrent leur Une à ce dernier adieu à la reine. Tour d'horizon.