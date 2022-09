Funérailles de la reine Elizabeth II : heure par heure, voici le déroulé de la journée de lundi

De nombreux dirigeants étrangers - parmi lesquels les présidents américain Joe Biden et français Emmanuel Macron - sont attendus à Westminster Abbey, qui peut contenir jusqu'à 2200 personnes. Plusieurs têtes couronnées, dont le prince Albert de Monaco et son épouse Charlene, le roi Philippe de Belgique et son épouse la reine Mathilde, le roi d'Espagne Felipe VI et la reine Letizia, ont aussi confirmé leur présence. Environ 200 personnes décorées par la reine en juin cette année, notamment des soignants impliqués dans la réponse à la pandémie de Covid-19, ont également été conviées.