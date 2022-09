Funérailles d'Elizabeth II : Olena Zelensky sera présente

Elle fera partie des 500 "VIP". Lundi 19 septembre, Olena Zelensky se rendra à Londres aux obsèques nationales de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre, à l'âge de 96 ans. Dans l'abbaye de Westminster, elle représentera son mari, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, figure de la lutte contre l'invasion russe en Ukraine, parmi les centaines de chefs d'États et hauts dignitaires invités par la Couronne, à l'un des plus grands événements diplomatiques depuis des décennies.

La Première dame ukrainienne ne devrait donc pas voyager avec son mari, qui a aussi reçu une invitation, précise le tabloïd britannique The Sun, qui révèle cette information. Quelques jours après avoir assisté au discours sur l'État de l'Union européenne d'Ursula Von der Leyen, à Strasbourg, la présence d'Olena Zelensky à Londres est hautement symbolique. Elle marque un "nouveau signe de soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine, alors que la Russie reste isolée", après plus de six mois de guerre en Ukraine, explique le Sun.