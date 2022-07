Fusillade au nord de Chicago : "choqué", Joe Biden veut amplifier le contrôle les armes à feu

Et le chef d'État n'en démord pas dans un pays encore très favorable au port des armes. Le 25 juin, le locataire de la Maison Blanche a réussi à instaurer de nouvelles limitations sur ces dernières, demandant notamment la prise en compte les antécédents judiciaires et psychologiques lors de leur achat par les plus jeunes. Selon la loi votée par le Congrès, des milliards de dollars ont été également alloués à la santé mentale et à la sécurité dans les écoles.

Reste que la Cour suprême, très conservatrice, avait réussi, quelques jours plus tôt, à invalider une loi de l'État de New York sur le port d'armes, consacrant au passage le droit des Américains à sortir armés de leur domicile.