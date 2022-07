Fusillade aux États-Unis : ce que l’on sait de la tuerie qui a fait 6 morts

Le suspect a tiré depuis le toit d'un commerce, accessible par un escalier de secours. "Il était très discret et difficile à voir", a décrit Christopher Covelli, porte-parole de la police du comté. Le tireur était "considéré comme armé et dangereux" par Chris O'Neill, responsable de la police locale. Il a "de longs cheveux noirs, une petite corpulence, et un tee-shirt blanc ou bleu", a-t-il précisé lors de son intervention auprès de la presse.

Finalement, au cours de la nuit, les médias américains ont rapporté l’arrestation de l’auteur de la fusillade, qui a été interpellé “sans incident”. L’individu âgé de 22 ans est Robert “Bobby” Crimo, originaire de la région. Plusieurs pages sur Internet font référence à cet individu sous le nom de rappeur : “Awake the Rapper”.