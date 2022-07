Fusillade près de Chicago : une cagnotte pour aider un orphelin dépasse 2,5 millions de dollars

Ce lundi 4 juillet 2022 aux États-Unis, une nouvelle fusillade a frappé le pays. Près de Chicago, lors des célébrations de la fête nationale à Highland Park, un jeune homme de 21 ans, du nom de Robert Crimo, a ouvert le feu sans distinction sur la foule avec un fusil semi-automatique. Il s'était "habillé en femme" pour cacher son identité et pourrait avoir porté une perruque de cheveux longs pour cacher ses tatouages sur le visage, a affirmé Christopher Covelli, un responsable de la police. L'homme a ensuite abandonné son arme et s'est fondu dans la masse aux côtés des personnes qui fuyaient.

Surnommé Bobby, Robert Crimo a tiré plus de 70 fois, faisant sept morts et au moins 35 blessés, selon un bilan de la police mardi 5 juillet 2022. Parmi les victimes, Irina et Kevin McCarthy, âgés de 35 et 37 ans et parents d'un enfant de deux ans. Pris en charge dans la panique par des inconnus, le petit Aiden a été mis en sécurité avant le lancement d'un avis de recherche pour retrouver ses proches. Finalement, il a rapidement été récupéré par ses grands-parents.