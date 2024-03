Fusillade à Moscou : l'attaque meurtrière revendiquée par le groupe État islamique

Au moins 60 personnes ont été tuées et 115 blessées vendredi soir dans une fusillade suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans la soirée.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué vendredi l'attaque armée qui a fait au moins 60 morts et 115 blessés dans la soirée au Crocus City Hall, une salle de concert située à Krasnogorsk, à la sortie nord-ouest de la capitale russe. L'organisation djihadiste, qui a déjà ciblé la Russie à plusieurs reprises, a affirmé sur l'un de ses comptes Telegram que ses combattants "ont attaqué un grand rassemblement (...) dans les environs de la capitale russe Moscou", précisant que son commando avait ensuite "regagné sa base en toute sécurité".

Les forces de l'ordre russes ont indiqué être "à la recherche" des assaillants et les autorités ont averti que le bilan de l'attaque "pouvait augmenter".

L'Ukraine pas impliquée

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova avait dénoncé auparavant un "attentat terroriste sanglant" et un "crime monstrueux". L'Ukraine avait rapidement nié toute responsabilité, mettant même en cause "les services spéciaux russes" d'être à l'origine de l'attaque à Moscou afin d'"accuser" l'Ukraine et de provoquer "l'escalade" et d'"étendre" son assaut contre son voisin.

L'ambassade américaine en Russie avait averti il y a deux semaines ses citoyens qu'elle "suivait de près des informations selon lesquelles des extrémistes ont des plans imminents de cibler de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts". La Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis ont partagé ces renseignements avec les autorités russes.

Washington a appliqué une politique de longue date de "devoir d'alerte", en vertu de laquelle les États-Unis préviennent les pays visés lorsqu'ils reçoivent des renseignements sur des menaces spécifiques d'enlèvements ou d'assassinats, a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.