Fusillade au Texas : chronologie d'un nouveau drame qui frappe l'Amérique

En parallèle, à quelques kilomètres seulement, un adolescent se réveille. Pris d'une folie meurtrière, Salvador Ramos - 18 ans - saisit son arme et tire sur sa grand-mère. Sans attendre, il s'équipe ensuite lourdement - avec un gilet pare-balles et un fusil - et prend le volant de son pick-up gris. Arrivé à proximité du complexe scolaire, qui accueille environ 530 enfants âgés pour la plupart de 7 à 10 ans, il abandonne son véhicule dans un fossé. Selon le gouverneur du Texas, Greg Abbot, il aurait eu un "accident spectaculaire".

Puis, en l'espace de quelques secondes, tout s'accélère. À 11h32 très précisément, le suspect pénètre à l'intérieur du bâtiment, déterminé à commettre l'irréparable. Pénétrant dans plusieurs classes, il tire frénétiquement sur tout et tout le monde. "Enfants, enseignants, quiconque se trouve sur son chemin" est visé par les balles de ce citoyen américain, rapporte la police sur la chaîne CBS. Le tireur a tué ses victimes "d'une façon atroce et insensée", s'insurge Greg Abbott.