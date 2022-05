États-Unis : la régulation des armes à feu "bloquée par 50 sénateurs" alors que "90% de la population" y est favorable ?

Alors, ces 50 élus prennent-ils en "otage" la population ? La dernière enquête sur l'opinion des Étasuniens sur les armes à feu, publié en avril 2021 par le Pew Research Center, montre que seule la moitié des Américains (53%) sont en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu. Une question qui divise évidemment en fonction du parti politique, puisque 81% des démocrates y sont favorables, contre seulement 20% des républicains.

Ceci dit, et comme l'a souligné le coach de la NBA, le Pew Research Center note qu'il existe un "large consensus" sur certaines propositions très spécifiques. Ainsi, la majorité des personnes, quelque soit leur engagement politique, souhaite "soumettre les ventes d'armes" à la "vérification des antécédents". Attention cependant, la question posée aux sondés par le Pew Research Center ne touche que "les ventes entre particuliers et les ventes dans les expositions d'armes à feu", et non pas les dons. Cette proposition est acceptée par 81% des personnes interrogées (70 % des républicains et 92% des démocrates).