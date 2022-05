Fusillade au Texas : qui sont les 19 enfants et les deux enseignantes tués ?

Tard mardi soir, et comme d'autres parents inquiets, Angel Garza avait posté une photo de lui et sa fille, Amerie Jo Garza, sur Facebook. "Cela fait 7 heures et je n'ai toujours rien entendu sur mon amour". Quelques heures plus tard, les policiers américains lui apprennent que son enfant est mort. Elle venait d'avoir 10 ans, deux semaines plus tôt. "Mon petit amour vole maintenant haut avec les anges au-dessus", a déclaré le père à ABC News. "S'il vous plaît, ne prenez pas une seconde pour acquise. Embrassez votre famille. Dites-leur que vous les aimez."