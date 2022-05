Fusillade au Texas : les armes à feu, première cause de mortalité des enfants aux Etats-Unis

Les États-Unis ont été à nouveau percutés par une tragédie traumatisante : un tireur âgé de 18 ans a abattu dans une école du Texas mardi 19 jeunes élèves, âgés d'une dizaine d'années tout au plus, et deux enseignants. Cette fusillade relance le débat sur le contrôle des armes à feu pour lutter contre le fléau endémique des attaques contre des établissements scolaires, qui ont émaillé l'histoire américaine ces dernières décennies. Plus largement, la circulation de ces armes menace directement les plus jeunes : en 2020, les armes à feu sont devenues la première cause de décès chez les enfants et adolescents américains.

Désormais, les décès par accidents de voitures, première cause de mortalité dans cette tranche d'âge pendant plus de 60 ans, ont été relégués à la deuxième place, comme le révélait le mois dernier une étude de l'Université du Michigan dans le New England Journal of Medicine, une revue médicale américaine.

D'après les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, la principale agence fédérale américaine en matière de protection de la santé publique), étudiées par les chercheurs, les armes à feu ont fait plus de 4300 victimes chez les 19 ans ou moins en 2020, soit plus que les accidents de la route, qui ont entraîné la mort de 3900 jeunes. Les empoisonnements et overdoses, qui ont bondi pendant la crise sanitaire, constituent pour leur part la troisième cause de décès.