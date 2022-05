Fusillade au Texas : les États-Unis, théâtre d'une dizaine de tueries dans des écoles depuis les années 60

Il y a près de 10 ans, le village de Sandy Hook, dans le Connecticut, est devenu tragiquement connu pour une fusillade de masse qui a traumatisé l'Amérique. Après avoir abattu sa mère, un déséquilibré de 20 ans, Adam Lanza, a tué 26 personnes, dont vingt enfants âgés de 6 et 7 ans, à l'école primaire. Il s'est suicidé après son acte.

Adam Lanza était fasciné par la tuerie de Columbine, un lycée du Colorado où deux élèves avaient tué douze de leurs condisciples et un professeur, en 1999. Les deux tueurs, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, ont fini par se suicider dans la bibliothèque. Le bilan de cette tuerie aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.

La fusillade de l'université du Texas, qui s'est déroulée le 1er août 1966 sur le campus de l'université du Texas à Austin, est la plus ancienne tuerie en milieu scolaire recensée aux États-Unis. Un ancien marine juché au sommet de la tour du bâtiment principal de l'université du Texas à Austin avait tiré au hasard durant plus de 90 minutes sur toutes les personnes qu'il apercevait en bas. Le bilan est d'une quinzaine de morts et d'une trentaine de blessés.