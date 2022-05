Fusillade au Texas : qu’est-ce que le 2e amendement qui protège les armes aux États-Unis ?

Le deuxième amendement a été écrit et adopté en 1791, en marge du texte original de la Constitution américaine. Il fait partie du "Bill of Rights", un ensemble de normes sur la liberté individuelle censé compléter les dispositions initiales restées floues en la matière. La rédaction intervient au sortir de la guerre d'indépendance, au moment où les 13 ex-colonies britanniques prennent leur autonomie vis-à-vis de la couronne. Dans ce contexte, police et armée ne sont qu'alors embryonnaires. Il revient alors à chaque individu de veiller à sa sécurité et de contribuer à celle de ses proches. Dans ce vaste territoire, largement rural et pas encore totalement pacifié à l'époque, les milices citoyennes sont mises à contribution, si bien que le port d'une arme relève, à l'époque, d'une quasi-évidence.