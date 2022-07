"J'ai vu une fille couverte de sang" : des témoins de la fusillade à Highland Park témoignent

Non loin de là, Alexander n'a pas non plus réfléchi longtemps, confie-t-il au Chicago Sun-Times. Dès les premiers coups de feu, "j'ai attrapé mon fils et essayé de pénétrer dans l'un des premiers bâtiments", sans y parvenir, raconte-t-il. En continuant de courir, il trouve finalement une ruelle paisible. "J'ai mis mon fils dans une benne à ordures pour qu'il soit en sécurité", précise-t-il, avant d'indiquer s'être mis à la recherche du reste de sa famille, qui retrouvera plus tard dans un fast-food. Sur son chemin, l'homme découvre une marre de sang. "Cela ne devrait arriver nulle part."