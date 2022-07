Fusillade à Chicago : le tireur s'était "habillé en femme" pour s'enfuir plus facilement

Originaire de la région, le tireur a réussi à s'enfuir avant d'être arrêté dans l'après-midi par la police qui avait diffusé la photo d'un jeune homme diaphane, au visage émacié et tatoué. Il ne s'est pas expliqué sur son acte, mais selon un média américain, les publications du suspect sur internet sont parfois violentes et font référence à des armes et des fusillades.

Paul Crimo, l'oncle du suspect, a affirmé mardi sur CNN n'avoir vu "aucun signe qui expliquerait ce qu'il a fait". Pourtant, d'après le journal local Chicago Tribune, une vidéo postée il y a huit mois montre un jeune homme qui serait Robert Crimo dans une chambre à coucher et une salle de classe avec des affiches d'un tireur et des personnes se faisant tirer dessus. Et un commentaire audio : "J'ai besoin de tout simplement le faire", puis "c'est mon destin. Tout m'a mené à cela. Rien ne peut m'arrêter, pas même moi-même".