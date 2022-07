Fusillade à Copenhague : ce que l'on sait du tireur présumé

À ce stade de l'enquête, la police ne dessine pas le profil d'un suspect terroriste, mais plutôt celui d'un jeune homme à la santé mentale fragile. C'est la piste privilégiée pour l'heure pour tenter de comprendre le geste d'un Danois de 22 ans, qui aurait ouvert le feu dimanche en fin d'après-midi dans un centre commercial de Copenhague, faisant trois morts et 30 blessés, dont quatre graves.

Un tribunal danois a ordonné lundi son placement en détention provisoire dans une unité psychiatrique spécialisée, suite à cette fusillade dans un grand centre commercial, Fields, situé entre le centre-ville de Copenhague et l'aéroport. Après une audience de près de deux heures, le juge chargé du dossier au tribunal de Copenhague a décidé de placer le tireur présumé "dans une unité psychiatrique fermée", a annoncé la police sur Twitter. Un peu plus tôt, il avait été présenté à un juge lundi au tribunal de la ville et y a écouté la lecture de l'acte d'accusation pour meurtres.

L'auteur présumé de l'attaque, dont l'identité est connue, mais pas rendue publique par les médias danois, a publié des vidéos avant la fusillade, dans lesquelles il fait mine de se suicider avec des armes.