Aux États-Unis, déplore-t-on déjà "251 tueries de masse" depuis le 1er janvier ?

Le massacre survenu dans une école d'Uvalde, au Texas, a plongé l'Amérique dans l'effroi et relancé un énième débat sur la libre circulation des armes outre-Atlantique. Les réactions ont afflué du monde entier depuis mardi, manifestant une solidarité à l'égard des familles des victimes. En France, des responsables politiques ont également cherché à livrer une analyse de ce drame, à l'instar du président fondateur de l'Union populaire républicaine, François Asselineau.

Les causes de ces événements aux États-Unis sont multiples à ses yeux, s'inscrivant dans un contexte de "démolition de l’État", de "privatisation des services publics", mais aussi de "hausse des inégalités sociales". Une situation qu'il craint de voir se reproduire en France et contre laquelle il prône un rejet de l'Europe et de l'euro. Au fil de sa démonstration, l'ancien candidat à la présidentielle a avancé un chiffré éloquent : on aurait dit-il déploré côté américain "251 tueries de masse" entre le 1er janvier et le 24 mars.