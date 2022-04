Fusillade dans le métro de New York : le suspect arrêté

"Nous allons continuer de resserrer le piège autour de lui et l'arrêter", avait promis mardi le maire Eric Adams. C'est désormais chose faite. Le suspect de l'attaque dans le métro de New York a été arrêté ce mercredi, ont annoncé des médias américains. D'après le site de la chaîne NBC New York, le suspect a été arrêté à Manhattan. La police de New York a annoncé un point-presse imminent.

Il s'agit de Frank James, un afro-américain de 62 ans, "qui a tiré de nombreuses fois" dans un train de la ligne N, au niveau de la station "36th street", dans le sud de Brooklyn, indiquait un avis de recherche. Bilan : 23 blessés, dont 10 par balles.

Mardi, la police de New York avait diffusé des photos de l'individu car la clé d'une camionnette, retrouvée abandonnée dans Brooklyn, a été découverte sur la scène du crime. Et mercredi, les New-Yorkais ont reçu sur leur téléphone un message "urgent" leur demandant de livrer tout élément utile aux enquêteurs. Une récompense de 50.000 dollars a été mise sur la table.