Fusillade dans une boîte LBGTQ aux États-Unis : le suspect déjà connu des forces de l'ordre

Toujours selon les forces de l'ordre, au moins deux armes à feu ont été trouvées sur les lieux. "Je peux confirmer que le suspect a utilisé un fusil", a confirmé Adrian Vasquez. Maîtrisé par les clients, le suspect a été transporté à l'hôpital. Si les autorités n'ont pas donné d'éléments sur ses motivations, et n'ont pas précisé s'il avait agi seul, les médias américains, dont le Washington Post, ont révélé qu'Anderson Lee Aldrich avait déjà eu affaire avec la police. Il avait été mis en cause en 2021 dans une affaire de bombe artisanale, dans une ville située à 30 minutes en voiture de Colorado Springs. C'est sa mère qui avait dénoncé son fils aux autorités, alors qu'il la menaçait avec une bombe artisanale et d'autres armes.

Le quartier avait été évacué et Anderson Lee Aldrich avait d'abord refusé de se rendre, avant de changer d'avis. Aucune bombe n'avait été trouvée mais le jeune homme avait notamment été accusé de kidnapping.