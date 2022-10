Fusillade dans une crèche en Thaïlande : 32 morts, l'assaillant tue sa famille et se suicide

Après la fusillade, le suspect a ensuite assassiné sa famille, son épouse et ses trois enfants, selon Thairath News, avant de se suicider, annonce la police thaïlandaise. Un avis de recherche avait été lancé pour retrouver cet ancien policier en fuite à bord d'une camionnette blanche et en possession d'un fusil, d'un pistolet et d'un couteau.

Le suspect a été identifié, rapportent plusieurs médias thaïlandais, comme Panya Khamrab, un ancien lieutenant colonel de 34 ans qui a été licencié pour usage de drogues. Aussi, un avis de recherche avec son nom et son visage circulait sur les réseaux sociaux, sans que celui-ci ait été authentifié par d'autres sources.