Fusillade dans une école au Texas : Joe Biden se dit "écœuré" et "fatigué"

Lors de sa prise de parole, Joe Biden a désigné une cible particulière. "Quand pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ?", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage", évoquant ainsi le fléau des morts par armes à feu aux États-Unis. Joe Biden a également dénoncé "les fabricants d'armes" qui auraient "passé deux décennies à promouvoir avec agressivité les armes d'assaut qui leur procurent les plus importants profits".

Ainsi, Joe Biden a appelé à "transformer la douleur en action" pour réguler davantage les armes dans le pays, et en particulier les armes d'assaut.