Fusillade au Texas : le marché des armes à feu américain a explosé depuis 20 ans

Cette nouvelle "fièvre", qui coïncide avec les guerres en Irak et Afghanistan ainsi que l'augmentation des attentats terroristes, va bien plus loin que la simple production d'armement. Elle s'est véritablement ancrée dans la culture américaine. Comme un tragique hasard, quelques semaines avant la dernière fusillade, une réplique pour enfant du fusil automatique de type AR-1 a été commercialisée aux États-Unis. Conçue par la société WEE1 Tactical, qui le présente "comme l'arme de papa et maman", elle est vendue 389 dollars dans les armureries. C'est l'image de deux modèles de cette même arme (version "originale") que l'auteur de la tuerie a postée sur ses réseaux sociaux, trois jours avant de commettre l'irréparable, rapporte CNN.

Plus généralement, les producteurs d'armes à feu ont progressivement mis au point une stratégie marketing à destination des plus jeunes. Couleurs vives - rose, rouge, orange ou violet métallisé - appréciées du jeune public, légèreté et facilité de maniement, customisation... tous les moyens sont bons pour attirer de nouveaux (futurs) usagers.