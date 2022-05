Les États-Unis, le pays où il y a plus d'armes que d'habitants

"C'est ça le drame de l'Amérique", plante Jean-Éric Branaa, spécialiste des États-Unis sur LCI. "Ici, n'importe qui peut acheter une arme sur un coup de folie", poursuit-il, indiquant que près de 400 millions de ces engins circulent actuellement dans le pays qui compte 300 millions d'habitants. Et pour cause, le deuxième amendement de la Constitution américaine, la Bill of Rights, garantit le droit de porter une arme.

Ainsi, au Texas, comme ailleurs, "c'est très facile de s'en procurer. Même si on est un repris de justice, on peut se dégoter un fusil, dans une foire et sans même présenter une pièce d'identité", déplore le maître de conférence à Panthéon Assass II à Paris. Les fabricants d'armes l'ont d'ailleurs bien compris. Selon un rapport du ministère de la Justice américaine, rendu public le 18 mai dernier, ces derniers ont produit plus de 139 millions d'armes à feu sur les vingt dernières années. Il faut compter 11,3 millions de ces engins pour la seule année de 2020, appuie le document.