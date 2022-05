Tuerie d'Uvalde : que sait-on de la vidéo virale d'un ado de 13 ans achetant une arme sans aucune difficulté ?

La séquence a été publiée aux Etats-Unis mercredi, avant d'être largement relayée en France. Sur les réseaux sociaux, les internautes dénoncent la "gravité de cette séquence". "C'est affolant", écrit par exemple l'un d'eux. Un autre s'interroge sur les raisons pour lesquelles "les armes à feu sont plus accessibles à un gamin de 13 ans, que de l'alcool, des cigarettes ou des revues olé olé". De fait, la séquence montre Jack, un enfant de 13 de Virginie. Filmé en caméra cachée, il se voit refuser le droit d'acheter de l'alcool, des cigarettes ou de la presse de charme. À chaque fois, le vendeur face à lui s'étonne qu'un enfant tente d'acheter ces produits, ou lui demande sa carte d'identité pour vérifier s'il est majeur. Une caissière rigole même en le voyant demander des jeux à gratter. Pourtant, c'est on ne peut plus sérieux que, dans la même matinée, un homme lui vend une carabine de calibre 22. "Au cours de cette exposition d'armes à feu, en quelques minutes, le jeune de 13 ans a facilement et légalement acheté une arme de calibre 22 à un vendeur privé et est reparti avec", affirme le journaliste, images à l'appui.