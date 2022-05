Fusillade dans une école : "C'est le drame de l'Amérique, n'importe qui peut acheter une arme et tuer des enfants"

"On pensait à ce moment-là que les États-Unis allaient faire voter une loi pour limiter la circulation des armes dans la société. Mais même avec 20 enfants tués, cela n'avait rien changé. Donc, on peut être sûr que celle-ci ne va rien changer non plus", déplore le maître de conférences à l’université Panthéon-Assas Paris II. Et d'ajouter : "C'est ça le drame de l'Amérique ! Avec le second amendement de la Constitution américaine, n'importe qui peut acheter une arme sur un coup de folie, même un gamin de 18 ans, et tuer des enfants dans une école."