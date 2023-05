Fusillade meurtrière dans une école de Belgrade : une Française parmi les victimes

Les enfants tués sont sept filles et un garçon, nés en 2009, 2010 et en 2011, a précisé le chef de la police de Belgrade, Veselin Milic, lors d'une conférence de presse. "Six enfants et une enseignante" ont également "été blessés", selon le ministère serbe de l'Intérieur. Ils "ont été hospitalisés".

La France "exprime toute sa solidarité au peuple et aux autorités serbes face à cette tragédie", écrit encore le ministère des Affaires étrangères, qui présente ses "plus vives condoléances" aux familles des victimes et souhaite "un prompt rétablissement" aux "nombreux blessés".