Fusillade au Texas : l'AR-15, un dangereux fusil semi-automatique au coeur des tueries de masses

La preuve la plus glaçante du pouvoir meurtrier de l'AR-15 remonte au 1er octobre 2017. À l'époque, un sexagénaire ouvre le feu au 32ème étage de son hôtel de Las Vegas. Bilan de la fusillade, 58 morts et près de 500 blessés dans la foule d'un concert country. L'assaillant avait en sa possession plusieurs de ces fusils. Un mois plus tard, l'homme qui a tué 25 personnes dans une église au Texas, en plein office religieux, avait également un AR-15. Tout comme Nikolas Cruz, le jeune qui a semé la mort au lycée de Parkland en Floride le jour de la Saint-Valentin en 2018.

Et la liste est encore longue puisqu'en 2016, dans ce même État, c'est aussi un AR-15 qui fit plus de cent victimes, dont 49 morts, dans un club gay d'Orlando. Alors qu'il était encore le vice-président de Barack Obama, Joe Biden avait qualifié ces fusils d'assaut de "parfaites machines à tuer".