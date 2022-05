Fusillade dans une école primaire au Texas : ce que l'on sait

"Il a tiré et tué, d'une façon horrible et incompréhensible, quatorze enfants et une enseignante". Lorsque le gouverneur du Texas prend la parole ce mardi, on ne sait encore que peu de choses sur les circonstances de la fusillade de l'école primaire Robb, dans la petite ville d'Uvalde. Les autorités ont attendu d'avoir contacté et informé les parents, avant de rendre public cet effroyable bilan, qui s'est ensuite alourdit pour passer à 18 écoliers et trois adultes tués.